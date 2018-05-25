سول ماضية مع بيونغ يانغ رغم قرار ترامب

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)



أعلن وزير شؤون التوحيد الكوري الجنوبي الجمعة، أن سول ستواصل جهودها الرامية لتحسين علاقتها مع بيونغيانغ بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القمة التاريخية التي كانت مرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. و أضاف الوزير أن كوريا الشمالية ما تزال صادقة في ما يتعلق بتطبيق الاتفاق وفي جهودها الرامية لنزع السلاح النووي وإرساء السلام.

وقال وزير شؤون التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ-غيون بحسب ما نقلت عنه يونهاب، إن "حكومتنا ستفي بالتزاماتها لتطبيق" الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، والزعيم الكوري الشمالي والرامي لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وحسب فرانس برس، أضاف الوزير "يبدو أن (الشمال) ما زال صادقا في ما يتعلق بتطبيق الاتفاق وفي جهوده الرامية لنزع السلاح النووي وإرساء السلام".

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