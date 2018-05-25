سول: الإتصالات بين رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية ضرورية

أخبار الآن | كوريا الشمالية - (رويترز)

قالت كوريا الجنوبية إن الاتصالات المباشرة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ضرورية.



وتعهد مستشارو الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن الأمنيين خلال اجتماع لهم بتعزيز جهود تحسين العلاقات بين الكوريتين الأمر الذي سيسهم بدوره في تحسن العلاقات بين بيونغ يونغ وواشنطن واستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

جاء هذا بعد رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أبلغ فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالانسحاب من اجتماع كان سيصبح أول قمة على الإطلاق بين البلدين وكان مقررا عقده في سنغافورة يوم 12 يونيو حزيران.



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