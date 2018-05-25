بيونغ يانغ لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (أ ف ب)

أعلنت كوريا الشمالية الجمعة انها لا تزال على استعداد لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد الغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة تاريخية كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في قرار وصفته بيونغ يانغ بأنه "مؤسف للغاية".

وقال كيم كي غوان النائب الاول لوزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية إن "الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقع بالنسبة الينا ولا يسعنا الا ان نجده مؤسفا للغاية".

وأضاف "نحن نعلن مجددا للولايات المتحدة استعدادنا للجلوس وجهاً لوجه في أي زمان وأي شكل لحل المشكلة".

وأكد المسؤول الكوري الشمالي ان كيم كان يواصل التحضيرات لعقد القمة حين اصدر ترامب قراره.

وقال "زعيمنا قال ايضا ان اجتماعا مع الرئيس ترامب من شأنه ان يشكل بداية جيدة، وهو كان يبذل جهودا من اجل التحضير للاجتماع".

وفي إعلان مفاجئ أعلن ترامب الخميس إلغاء القمة التاريخية التي كانت مقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، منددا ب"عدائية" نظام بيونغ يانغ لكنه ابقى الباب مفتوحا امام احتمال عقد لقاء آخر.

وفي رسالة مقتضبة من عشرين سطرا وجهها الرئيس الاميركي الى كيم، اعلن قراره الغاء القمة التي كان مقررة بينهما في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو والتي كانت موضع ترقب شديد في آسيا والعالم.

وأعلن ترامب إلغاء القمة في نفس اليوم الذي اعلنت فيه بيونغ يانغ أنها فككت بالكامل موقع بونغي-ري للتجارب النووية في أقصى شمال شرق البلاد، ودعت عددا من الصحافيين لمشاهدة عملية تدمير الموقع.

وبعد أشهر من التقارب والتهدئة الدبلوماسية، عادت كوريا الشمالية الاسبوع الماضي لتستخدم لهجتها التقليدية وألغت لقاء بين الكوريتين وأشارت الى امكانية إلغاء القمة المرتقبة.

وصدرت آخر الانتقادات الخميس من كوريا الشمالية حيث وصفت نائبة وزير الشؤون الخارجية تشوي سون هوي تصريحات نائب الرئيس الاميركي مايك بنس خلال مقابلة تلفزيونية معه تطرقت الى مفاوضات نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، بانها "غبية وتنم عن جهل".

اقرأ ايضا: ترامب يحذر كوريا الشمالية من أي عمل متهور أو طائش