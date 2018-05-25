إصابة 15 شخصاً بانفجار في مدينة تورونتو الكندية

أخبار الآن | تورونتو - كندا - (وكالات)



ذكرت وسائل إعلام أن نحو 15 شخصا أصيبوا في انفجار الخميس بمطعم وسط مدينة ميسيساغا، التي تقع ضمن منطقة تورونتو الكبرى في كندا.

وأشارت وكالة الأنباء الكندية "سي بي سي" إلى أن الانفجار وقع بعد الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي. ولم ترد معلومات عن سبب الانفجار.

وقالت وسائل إعلامية إن 3 أشخاص تعرضوا لإصابات "خطيرة" إثر الانفجار الذي وقع في مطعم هندي اسمه "بومباي بهيل".

ولم تحدد الشرطة الكندية حتى الآن سبب الانفجار، في حين نقلت سيارات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى "تورونتو ساني بروك" القريب.

ووقع الانفجار بعد شهر من حادثة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصاباً.

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