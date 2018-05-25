إصابة شخصين في إطلاق نار بمدرسة في ولاية إنديانا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسفر حادث إطلاق نار وقع في مدرسة أمريكية في ولاية إنديانا، عن إصابة شخصين، في حين اعتقلت الشرطة مطلق النار.

وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فقد تم تأمين المدرسة الواقعة في مدينة نوبل سفيل عقب الحادثة، ولم تتضح بعد أسباب الهجوم.

يذكر أن مدارس أمريكية شهدت حوادثَ إطلاق ِ نار، وقامت حملة واسعة بعد ذلكَ للمطالبة بضبط حمل الأسلحة في الولايات المتحدة.

كما إنه ليس من الواضح ما إذا كان عامل الاستقبال في المدرسة المتوسطة قد أصيب بالنيران التي أطلقت، أم أن الإصابة حصلت بصورة أخرى.

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