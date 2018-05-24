ميركل: "بعض الشركات الأوروبية قد تغادر إيران بسبب العقوبات"

أخبار الآن| بكين- الصين (رويترز) -

رجحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن تضطر بعض الشركات الأوروبية إلى الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل أن ألمانيا ستواصل احترام خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس مجلس الدولة في الصين لي كه تشيانغ إن العقوبات من المحتمل أن تقود إلى أن بعضا من الشركات الأوروبية ستضطر لمغادرة إيران، وحول ما إذا كان بمقدور الشركات الصينية أن تملأ الفراغ الذي ستخلفه الشركات الأوروبية في حال انسحابها من إيران، قالت ميركل إن هذا القرار يخص الجانب الصيني.

وقالت ميركل: "بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران فإنه بالتأكيد ليس مثاليا، لكن ليس هناك حاليا خيارات أخرى لذلك سنظل نحترم هذا الاتفاق".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ8 من مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم في نوفمبر 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية "قاسية" على إيران، متهما سلطات البلاد بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأهداف عسكرية انتهاكا للصفقة.

وعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الخطوة، لا سيما أن العقوبات الأمريكية ضد إيران قد تضر بالشركات الأوروبية.

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