مسؤولة كورية شمالية: إنعقاد قمة كيم وترامب يتوقف على واشنطن

أخبار الآن| سول - كوريا الشمالية (رويترز) -



قالت "تشوي سون هوي" نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية إن مستقبل القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن يتوقف تماما على الولايات المتحدة ودانت مقابلة ًإعلامية أجراها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي شـَبه خلالها كوريا الشمالية بليبيا، وأشارت تشوي إلى أنها قد تقترح على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعادة النظر في القمة المقررة يوم 12 يونيو حزيران في سنغافورة إذا أساءت الولايات المتحدة لحسن نوايا بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس عن تشوي قولها لن نتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار ولن نتكبد عناء إقناعهم إذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا“، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيعرف الأسبوع المقبل ما إذا كانت القمة مع كيم ستعقد كما هو مقرر مما أثار مزيدا من الشكوك حول الاجتماع.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن مساعدين للبيت الأبيض يستعدون للسفر إلى سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماع حاسم مع مسؤولين كوريين شماليين لمناقشة جدول أعمال القمة.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة للابتعاد عن المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية إذا سارت القمة في الاتجاه الخاطئ.

وقال مسؤول صيني كبير للولايات المتحدة يوم الأربعاء إنه إذا كانت واشنطن تريد السلام مع كوريا الشمالية فإن الوقت قد حان لعقد قمة مع كيم.

وأضاف وانغ يي عضو مجلس الدولة الصيني في مؤتمر صحفي مع بومبيو ”قلت لزملائنا الأمريكيين إنه إذا كنتم تريدون حل المشكلة فإن الوقت قد حان. وإذا كنتم تريدون السلام فإن الوقت قد حان. وإذا كنتم تريدون كتابة التاريخ فإن الوقت قد حان“..

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