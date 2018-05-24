تقرير: تعاون طهران يعزز الثقة الدولية بالإتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال تطبق الاتفاق النووي المبرم في سنة 2015 مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية.

وجاء في تقرير الوكالة أن إيران تلتزم بالقيود الرئيسة التي يُحددها الإتفاق بشأن منشآتها النووية, لكنها تَعتبر التعاون المسبق من جانب طهران من شأنه أن يسهل تطبيق هذا الإتفاق ويحسن الثقة به.

واوضح دبلوماسي كبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الاشارة الى هذه المسألة لم يكن بدافع عدم التعاون من جانب طهران او تغيير في سلوكها.

وتأتي معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الخروج من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.

وذكر التقرير ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تشجع ايران على تجاوز المتطلبات" التي يطرحها اتفاق 14 تموز/يوليو 2015 من اجل تحسين الثقة. وبذلك تستطيع ايران دعوة مفتشي الوكالة الى مواقع لم يطلبوا زيارتها.

وقد اتاح اتفاق فيينا الذي وقعته ايران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) عودة إيران الى المجموعة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيفا للعقوبات الدولية كانت تستهدفها في مقابل خفض كبير للبرنامج النووي الايراني.

وفيما يرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الاتفاق "واحد من اسوأ" الاتفاقات التي ابرمتها واشنطن، يعتبره مؤيدون في الغرب افضل وسيلة لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.

و يحاول الاوروبيون ابقاء ايران في الاتفاق على الرغم من الانسحاب الاميركي منه , إذ أن طهران تطالب بضمانات كبيرة منهم حتى تتمكن من الاستفادة من المنافع الاقتصادية المتوقعة من توقيع هذا الاتفاق قبل ثلاث سنوات.

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