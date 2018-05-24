ترامب: سنحدد موعد القمة مع زعيم بيونغ يانغ الأسبوع المقبل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مصير قمته المقترحة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في شهر حزيران يونيو المقبل في سنغافورة سيتحدد الأسبوع المقبل، مشيرا الى انها قد تُعقد في الثاني عشر من شهر حزيران/ يونيو.



وكان ترامب قد قال إن قمته مع كيم جونغ أون قد لا تُعقد في الموعد بعد أن رفضت بيونغ يانغ المطالب الأمريكية بالتخلي عن برامجها النووية بشكل أحادي، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق الأربعاء إن وزارته لا تزال تعمل على التحضير للقمة.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "من الممكن أن تكون القمة يوم 12 يونيو.. سنعرف الأسبوع المقبل"، من جهتها رفضت مسؤولة بارزة في كوريا الشمالية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بشأن بيونغيانغ ووصفتها بأنها "غبية" في خطوة تزيد الشكوك حول انعقاد قمة ثنائية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت تشوي سون-هوي إن بيونغيانغ "لن تتوسل" من أجل إجراء حوار مع واشنطن محذرة من "استعراض للقوة النووية" إذا فشلت الدبلوماسية.

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