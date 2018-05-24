بوتين يبحث مسألتي إيران وسوريا مع ماكرون في "بطرسبورغ"

أخبار الآن| بطرسبورغ- روسيا (روسيا اليوم)

ذكر مساعد الرئيس الروسي "يوري أوشاكوف" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بطرسبورغ القضية الإيرانية والتسوية في سوريا وأوكرانيا. ومن المنتظر توقيع عدد من الوثائق الثنائية للتعاون، دون أن يوضح ما هي الاتفاقيات التي يدور الحديث عنها، مشيرا إلى أن القائمة لا تزال قيد التدقيق.



وقال مساعد الرئيس أنه من المقرر أن يجري خلال لقاء الرئيسين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يومي 24 و25 مايو "تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في جنوب شرق أوكرانيا وآفاق تسوية الأزمتين في سوريا وليبيا وقضية التسوية الشرق أوسطية".

وأضاف أنه من المقرر أيضا "مناقشة آفاق الحفاظ على خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية القضية النووية الإيرانية في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منها من طرف واحد"وذكر كذلك أنه ينتظر توقيع عدد من الوثائق الثنائية للتعاون، دون أن يوضح ما هي الاتفاقيات التي يدور الحديث عنها، مشيرا إلى أن القائمة لا تزال قيد التدقيق.وأعاد أوشاكوف إلى الأذهان أن هذه ستكون أول زيارة رسمية لإيمانويل ماكرون إلى روسيا بعد انتخابه رئيسا لفرنسا، وسيكون لقاءه الثالث مع بوتين.

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