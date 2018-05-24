"بث مباشر" على فيسبوك يتسبب بمقتل 9 أشخاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسبب بث مباشر عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أجراه سائق حافلة صغيرة رومانية، بوفاة تسعة أشخاص في حادث سير مروع.

ونشر موقع Romania-insider.com مقطع فيديو يستمر 37 ثانية أجراه السائق قبيل الحادث المروري الذي جاء نتيجة قيامه بتجاوز سيارات أدى إلى اصطدام حافلته بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وأودى هذا الحادث المروري المرعب، الذي وقع بالقرب من بودابست، بحياة سائق الحافلة وركابها الثمانية.

وكل الضحايا من مواطني رومانيا، ومن المزارعين العائدين إلى ديارهم قادمين من العمل في سلوفينيا.

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