الرئيس الأمريكي: نأمل أن يفعل كيم ما هو بصالح شعبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقوبات قاسية ستلاحق كوريا الشمالية في حال عدم انخراطها بحوار جدي, مضيفا أن القمة مع بيونغ يانغ يمكن أن تـُعقد إذما تجاوبت مع مطالب واشنطن.

ترامب قال على حسابه على تويتر إن إدارته ستبحث إمكانية عقد القمة مع كيم لاحقا , كما أعرب عن أمله في أن يفعل الزعيم الكوري ما هو بمصلحة وإزدهار شعبه المرهون بتحييد السلاح النووي مضيفاً أن الجيش الأميركي سيكون مستعداً لأي خطوات متهورة من كوريا الشمالية.

و كان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أكد أن القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ألغيت لعدم توافر الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية

و أضاف بومبيو أن واشنطن طلبت من بيونغ يانغ تحديد فرقها التحضيرية للقمة دون أن تتلقى تجاوباً و رداً , مشيراً الى ان الولايات المتحدة تستواصل إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية فاعلةً.

و كان من المقرر ان تعقد القمة بين ترامب وكيم في الثاني عشر من حزيران / يونيو المقبل قبل أن يلغيها الرئيس الأمريكي لعدم تجاوب بيونغ يانغ مع مطالب واشنطن.

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