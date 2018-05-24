الخزانة الأميركية : عقوبات على إيران تطال إيرانيين وتركياً

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران ،وتستهدف العقوبات عدة شركات طيران إيرانية، كما أنّها تضيف إيرانيين اثنين ومواطن تركي إلى لائحة العقوبات .

وكانت أمركيا قد فرضت عقوبات جديدة، تستهدف محافظ المصرف المركزي الإيراني، بتهمة المشاركة في تمويل ميليشيات «حزب الله» اللبناني، بشكل سري.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، و«بنك البلاد» الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين.

وأضافت أن العقوبات المفروضة على مسؤولي المركزي الإيراني، وبنك البلاد ومقره العراق، تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري إلى «حزب الله» اللبناني.

وأكدت أن العقوبات جزء من «الحملة القوية» لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد الحرس الثوري، ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية أكد أن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات، التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية، بدءاً بقطاعي السيارات والطيران المدني، ومن ثم الطاقة والبنوك.

وأضاف أن أولى العقوبات، التي سيعاد تطبيقها في السادس من أغسطس المقبل ستشمل السيارات والطيران المدني، ومن ثم في الرابع من نوفمبر المقبل، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا سيضطر المستوردين إلى «خفض وارداتهم من الخام الإيراني، وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية، المتصلة بهذا القطاع مع إيران».

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