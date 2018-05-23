كيم جونغ اون قلق من احتمال وقوع انقلاب عسكري

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية - ( وكالات)

ذكرت صحيفة امريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن القلق ينتاب كيم جونغ اون زعيم كوريا الشمالية من القمة المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن القلق ليس بسبب مواجهة ترامب بل لما قد يحدث في وطنه الذي نادرا ما يغادره.

الصحيفة اشارت الى أن الزعيم الكوري الشمالي، قلق من احتمال وقوع انقلاب عسكري عليه أثناء القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



كيم جونغ اون يعتقد بأن النظام، في حال سفره، سيكون معرضا للانقلاب العسكري أو ربما أعمال عدائية ترمي إلى عزله.



يقول خبراء إن الشائعات بشأن احتمال انقلاب عسكري، هي التي تدفع كيم صوب تعزيز قبضته على السلطة.



القمة المرتقبة تواجه مصاعب أصلا إذ لوح ترامب باحتمال إلغاء أو إرجاء القمة إذا لم يتم الوفاء ببعض الشروط.



وقبل ذلك، أعلنت كوريا الشمالية أنها قد تعيد النظر في عقد القمة بعد أن ألغت محادثات منفصلة مع كوريا الجنوبية احتجاجا على تدريبات قتالية جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



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