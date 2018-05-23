مكان قمة ترامب وكيم يتحدد الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن مصير القمة التأريخية بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون سيتحدد الأسبوع المقبل , بينما توجه مساعدوه الى سنغافورة للإعداد للقمة.

وقال ترامب في إشارة الى القمة التي من المقرر أن تعقد في 12 حزيران/يونيو إنه بالنسبة للذهاب الى سنغافورة فإنه سيرى إمكانية حصولها هناك , مضيفاً إنه في كل الأحوال سيعلم الاسبوع المقبل.

أعربت بكين عن أملها في أن تمضي القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بسلاسة.

المتحدث باسم الخارجية الصينية "لو كانج" قال في تصريحات للصحفيين إن بلاده أدت دوراً إيجابياً ومهماً من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية , وهي تأمل أن تتنجح القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" لكن إنعقادها يبقى رهنا بقرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومنذ الأسبوع الماضي يحيط الغموض بإمكان إنعقاد القمة بعدما هددت كوريا الشمالية في شكل مفاجىء بعدم المشاركة فيها إذا طالبتها واشنطن بالتخلي عن سلاحها النووي من جانب واحد , كما أوقفت محادثات ثنائية مع كوريا الجنوبية إحتجاجاً على تنفيذها تجريبات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية , لكن بيونغ يانغ لم تشر الى أنها أوقفت تحضيراتها لإنعقاد القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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