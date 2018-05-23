بومبيو: الحرس الثوري نفذ إغتيالات في دول أوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إتهمت واشنطن إيران بتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا ومناطق أخرى من دول العالم متوعداً طهران بالرد على هذه الهجمات.

جاء الإتهام الجديد على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال لرويترز إن واشنطن لن تتساهل مع الممارسات الإيرانية الداعمة لأنشطة حزب الله اللبناني في أوروبا والدول العربية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددت طهران بفرض أقوى عقوبات في التاريخ إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى إتفاق جديد موسع بعد إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

من جهة ثانية شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حق الشعب الإيراني في إختيار شكل القيادة التي يريدها , مشيرا إلى إمكانية تطوير نهج دبلوماسي بالتنسيق مع أوروبا بشأن إيران.

يذكر أن العقوبات الأخيرة على المسؤولين الإيرانيين طالت كلا من محمود باقري كاظم آباد، ومحمد آغا جعفري، وجاويدشير أمين، ومهدي أزربيشيه، وسيد طهراني، وفق ما أوضح موقع وزارة الخزانة الأميركية لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني , متهمة إياهم بدعم ميلييشيات الحوثي في اليمن وإطلاق صواريخ على السعودية.

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