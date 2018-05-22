وصول حمم بركان كيلاويا في هاواي إلى المحيط الهادئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هدد دخان سام سكان جزيرة هاواي الأمريكية، بالتزامن مع اندفاع الحمم البركانية لبركان كيلاويا وسط مياه المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".

وذكرت الشبكة، في تقرير لها أن اندفاع الحمم البركانية في مياه المحيط المالحة، نتج عنه غازات سامة، مشيرة أن السلطات طالبت المواطنيين بالابتعاد.

استيقظ من جديد بركان كيلاويا الواقعة في ولاية هاوايا الأمريكية، ما يشكل تحدي جديدة لسكان الولاية الواقعة في المحيط الهادئ، بعد أن تسربت مساء الأثنين حمم بركانية إلى محطة للطاقة الحرارية، على إثرها هرع العاملون لإغلاق المحطة، لمنع انبعاث الغازات السامة بشكل لا يمكن السيطرة عليه؛ كما أن الحمم البركانية المنبعثة وصلت إلى مياه المحيط الهادئ، حيث يشكل التقاء تلك الحمم مع مياه المحيط المالحة، خليطا ساما من جزيئات الغازات الضارة، وهو ما دفع السلطة المحلية إلى تحذير المواطنين من الإقتراب من تلك السحب البركانية السامة.

البركان الذي بدأ ثورانه قبل أسبوعين والذي يعد أحد أنشط البراكين في العالم، يحتوي على غازات سامة كثاني أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى غازات أخرى يمكن أن تؤدي إلى حدوث اختناقات وأضرار صحية.

هيئة المسح الجيولوجي كانت قد حذرت في وقت سابق من أن ثورانا أعنف قد يبدأ في منتصف مايو، ويقذف صخورا تزن أطنان عدة، لمسافة تصل إلى كيلومتر وينشر شظايا في حجم الحصى لمسافة كيلومترات عدة، ويغطي منطقة تمتد إلى 32 كيلومترا بالرماد.

تلك التحذيرات دفعت السلطات المحلية، إلى اجلاء منطقتين من سكانها،البالغ عددهم 1900 نسمة، وتقعان على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي البركان.

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