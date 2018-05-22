موغيريني: ليس هناك حل بديل عن الإتفاق النووي مع إيران

أخبار الآن | بروكسل - (أ ف ب)



أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عدم وجود حل بديل عن الاتفاق النووي مع ايران،

وذلك ردا على خطاب لنظيرها الاميركي مايك بومبيو عرض فيه سلسلة شروط مشددة للتوصل الى اتفاق جديد.



وكررت ان الاتحاد الاوروبي سيبقى مؤيدا لمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي ما دامت ايران تفي بكل التزاماتها المرتبطة بالنووي، الامر الذي قامت به حتى الان.

وقالت في بيان ان "خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف ان الانسحاب من الاتفاق النووي جعل او سيجعل المنطقة اكثر امانا حيال تهديد الانتشار النووي، او كيف سيجعلنا في موقع افضل للتأثير في سلوك ايران في مجالات خارج اطار الاتفاق".



وشددت موغيريني على ان "ليس هناك حل بديل عن الاتفاق النووي"، بعد استماعها "جيدا" الى مداخلة الوزير الاميركي.



هددت واشنطن طهران بفرض "اقوى عقوبات في التاريخ" اذا لم تلتزم بشروطها القاسية للتوصل الى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الاميركي المثير للجدل من الاتفاق النووي الايراني.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه "الاستراتيجية الجديدة" للولايات المتحدة بعد القرار المثير للدهشة الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الحالي "لن يكون لدى ايران مطلقا اليد الطولى للسيطرة على الشرق الاوسط".



وذكرت موغيريني نظيرها الاميركي بان الاتفاق النووي الذي وقع في تموز/يوليو 2015 بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم المانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، "هو ملك المجتمع الدولي وقد صادق عليه مجلس الامن الدولي".



واوضحت ان الاتفاق "لم يتم التوصل اليه ابدا لتسوية كل المشاكل التي تتصل بايران"، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يثير في شكل منتظم مع طهران المشاكل المرتبطة بدورها الاقليمي والارهاب وعدم احترام حقوق الانسان.

وقالت ايضا ان "المجتمع الدولي ينتظر من جميع الاطراف ان يفوا بالوعود التي قطعوها قبل اكثر من عامين".



وفي بوينوس ايرس حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين أعلن وزير الخارجية الالماني هايكو ماس انه سيتوجه الى واشنطن هذا الاسبوع للقاء نظيره الاميركي.



وقال ماس خلال المؤتمر الصحافي الختامي لمجموعة العشرين ان تصريح بومبيو لم يفاجئه، مكررا ما سبقته اليه الوزيرة الاوروبية من "اننا لا نرى في الوقت الراهن خيارا افضل" من الاتفاق النووي الايراني.

وأضاف "نعتقد انه من دون هذا الاتفاق سنكون امام خطر استئناف ايران برنامجها النووي".

اقرا ايضا