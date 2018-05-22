موجة حارة تقتل 65 شخصا في مدينة كراتشي الباكستانية

أخبار الآن| كراتشي - باكستان - (ا ف ب)

قتل 65 شخصا في مدينة كراتشي جنوبي باكستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لمنظمة الرعاية الاجتماعية.

وتزامنت موجة الحر مع انقطاع التيار الكهربائي وحلول شهر رمضان المبارك، وبلغت درجات الحرارة 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) امس الاثنين حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وقال فيصل إدهي، الذي يدير مؤسسة إدهي الخيرية ويدير خدمة إسعاف في أكبر مدينة باكستانية، إن الوفيات حدثت في المناطق الفقيرة في كراتشي.

وتتجدد المخاوف من تكرار موجة الحر في عام 2015 والتي راح ضحيتها 1300 شخصا على الأقل معظمهم من كبار السن والمرضى.

ودعت السلطات سكان كراتشى، أكبر المدن الباكستانية، إلى تجنب التعرض للشمس، الاثنين، بعد أن وصلت الحرارة إلى 44 درجة مئوية، ما أثار مخاوف من الإصابة بضربات الشمس خلال شهر رمضان، وحذرت هيئة الأرصاد الباكستانية من أن موجة الحر الشديد ستستمر طوال الأسبوع وتوقعت أن تصل الحرارة خلال النهار بين 40 و43 درجة مئوية.

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