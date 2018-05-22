ردود أفعال عقب مطالب أمريكا تجاه إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )

كشف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في أول خطاب له عن السياسة الخارجية تجاه إيران، عن خطة الإدارة البديلة لمواجهة طهران، مؤكدًا على تطبيق ضغط مالي غير مسبوق على النظام الإيراني.

-بومبيو أعلن عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك إيران حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.

- أكد بومبيو على ان الاستراتيجية الاميركية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران.

- وقال بومبيو إن الاتفاق النووي الإيراني لا يضمن الأمن للعالم، متعهدًا بأن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على إيران، ستكون الأقوى في التاريخ.

- أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني على أن لا بديل عن الاتفاق النووي مع ايران، وذلك ردا على خطاب نظيرها الامريكي .

- وقالت موغيريني : خطاب الوزير بومبيو لم يثبت البتة كيف ان الانسحاب من الاتفاق النووي سيجعل المنطقة اكثر امانا حيال تهديد الانتشار النووي.

- من جهته المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قال : سيدرس البنتاغون اتخاذ اجراءات جديدة بمواجهة نفوذ ايران في الشرق الاوسط .

- من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ردا على التصريحات الأخيرة لمايك بومبيو، بأنها "مزاعم مكررة وفارغة ولا أساس لها".

- وقال قاسمي إن ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي بشأن الشراكة مع السعودية ، هي شراكة في سياق زعزعة الاستقرار وإثارة الحروب .

- وأضاف قاسمي أن تواجد إيران في العراق وسوريا، يأتي تلبية لطلب من حكومتيهما وسيستمر تقديم هذه المساعدات مادامت هاتان الحكومتان بحاجة لها.

- من جهته بومبيو أضاف في خطابه أن إيران سوف تكابد للحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة ، مبينًا أنه سيعمل بالتعاون مع البنتاغون والحلفاء الإقليميين على ردع أي عدوان إيراني.

- ومن أبرز مطالب أمريكا لإيران الإفصاح عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح بتفتيشه والتوقف عن تخصيب اليورانيوم، ومعالجة البلوتونيوم.

- ومطلب آخر يشدد على أن تضع إيران حدا لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ .

- واستمر بومبيو في المطالب تجاه إيران بإيقافها عن دعم مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط ، إيقاف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن وأن تعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن.

- سحب كل القوات التي تخضع لأوامر إيران من سوريا ، وإيقاف دعم طالبان وجميع العناصر الإرهابية وإيواء عناصر القاعدة ، إيقاف دعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني شركاءه من الإرهابيين.

- يجب على إيران أن توقف سلوكها الذي يهدد جيرانها، وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة ، في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لرفع العقوبات في نهاية المطاف.

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