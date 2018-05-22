جينا هاسبل تتولى مهامها كاول امرأة مديرة لوكالة سي آي ايه
أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)
أدت جينا هاسبل القسم مديرة ً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.
وشارك الرئيس دونالد ترامب في المراسم التي عقدت في مقر الوكالة في لانغلي في ضواحي ولاية فرجينيا.
وتخلف هاسبل التي تعمل في الـCIA منذ 33 عاما، مايك بومبيو الذي عينه الرئيس ترامب وزيرا للخارجية وتسلم منصبه نهاية الشهر الماضي.
وصادق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين هاسبل الخميس الماضي رغم تحفظ بعض المشرعين على مشاركتها السابقة في عمليات استجواب قاسية بحق أشخاص يشتبه في تورطهم بهجمات إرهابية.
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