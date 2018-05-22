جينا هاسبل تتولى مهامها كاول امرأة مديرة لوكالة سي آي ايه

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... الكوريتان ملتزمتان بوقف التوتر في المنطقة قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه لم يطرأ أي تغيير على عزم الكوريتين الالتزامَ بما نص عليه البيان الذي صدر في ختام محادثات القمة..