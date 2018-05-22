إصدار ميدالية تذكارية أمريكية بمناسبة قمة ترامب وكيم (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدر البيت الابيض ميدالية تذكارية بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة في سنغافورة في حزيران / يونيو المقبل بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.





ونقشت على الميدالية عبارة "محادثات السلام" باللغتين الانكليزية والكورية محاطة بغصني زيتون وحولها اسما البلدين "الولايات المتحدة الامريكية" و"جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" وتحتها السنة "2018" بينما نقش في دائرة داخلية اسما "الرئيس دونالد جي. ترامب" و"القائد الاعلى كيم جونغ أون".



وتوسط الميدالية علما البلدين بلونيهما الاحمر والأزرق وفي كل منهما نقش نصفي لترامب وكيم.



اما الوجه الآخر للميدالية فيحمل صورة البيت الابيض والطائرة الرئاسية "اير فورس وان" والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.



ومن المقرر ان يعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة في 12 حزيران / يونيو المقبل على الرغم من ان كوريا الشمالية هددت بالغائها اذا ما حاولت واشنطن دفع بيونغ يانغ للتخلي بصورة احادية عن سلاحها النووي.

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