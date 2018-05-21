وصول حمم كيلاويا في هاواي الأمريكية إلى المحيط الهادي

أخبار الآن | هاواي - امريكا (وكالات)

يواجه سكان هاواي منذ يوم الأحد 20 مايو /أيار تحديا خطيرا مع ثوران بركن كيلاويا، حيث وصلت الحمم البركانية المنبعثة منه إلى المحيط الهادي، وهو ما أدى إلى تشكل سحب، هي عبارة عن جزيئات زجاجية وغازات سامة.

وبحسب السلطات في الجزيرة، فإن الحمم البركانية المنصهرة تجاوزت الطريق 137 في الساحل الجنوبي لهاواي ليل السبت، لتختلط مع مياه المحيط.

وقد تصل درجة حرارة هذه الحمم إلى 2000 درجة فهرنهايت، أي حوالي 1093 درجة مئوية، واختلاطها مع مياه البحر تؤدي إلى تشكل سحب بخارية، متشكلة من أسيد الهيروكلوريك، البخار، وجزيئات الزجاج.

ومع حلول يوم الأحد وبسبب خروج الطريق 137 من الخدمة حاولت السلطات إعادة فتح الطريق الرئيسي 11 بعد أن كانت قد أغلقته على مسافة 106 كيلومترا بعيدا عن البركان، في العام 2014 ليصبح طريقا بديلا في الحالات الطارئة.

وقد أعلن الحرس الوطني في هاواي إمكانية اعلان حالة الطوارئ واجراء عمليات اجلاء للسكان.

وأعلنت هاواي عن أول حالة إصابة بالغة بعد انفجارات جديدة في البركان.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاواي إن صاحب منزل كان في شرفة في الطابق الثالث عندما هشمت مقذوفة من البركان ساقه من أسفل الركبة إلى القدم.

ولم تتوفر معلومات أخرى عن الإصابة.

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