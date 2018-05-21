نيكولاس مادورو يفوز في انتخابات الرئاسة الفنزويلية

أخبار الآن| كراكاس - فنزويلا - (وكالات)

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت الأحد وطعن بشرعيتها منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي طالب باجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا انه استنادا الى نتائج فرز 90% من الاصوات فقد حصل مادورو على 67,7% من الاصوات، متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 21,2% من الاصوات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن هنري فالكون المنافس الأبرز للرئيس مادورو، عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها تفتقر إلى "الشرعية".

وقال فالكون خلال مؤتمر صحافي: "لا نعترف بهذه العملية الانتخابية. بالنسبة إلينا لم تجر انتخابات.. يجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا"، متهماً الحكومة بالضغط على الناخبين.

وأضاف أنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وهو الموعد الذي تجري فيه عادة الانتخابات في هذا البلد.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان للصحافيين "إن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في فنزويلا الأحد.

وواضاف سوليفان ان الولايات المتحدة تدرس بقوة فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي مشيرا الى إنه سيتم مناقشة الرد على انتخابات فنزويلا خلال اجتماع مجموعة العشرين في بوينس ايرس اليوم الاثنين".

وقال سوليفان "نحتاج إلى التأكد من أننا نلتزم بأهدافنا وهي استهداف مسؤولي النظام الفاسدين وليس شعب فنزويلا، لا نريد تدمير الدولة بطريقة تجعل من الصعب إصلاحها بعد استعادة الديمقراطية".

ووصف العقوبات النفيطة بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وقال "الأمر قيد المراجعة الدقيقة".

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