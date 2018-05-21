مساعدو ترامب قلقون من حماسه تجاه بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( نيويورك تايمز )

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه قبيل انعقاد القمة المرتقبة لكيم وترامب في سنغافورة، يشعر ترامب بالقلق من إمكانية تحول الاجتماع إلى "إحراج سياسي". وبدأ في السؤال لمساعديه ما إذا كان يجب أن يمضي قدما في المحادثات.

وأفادت الصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي قلقون من أن ترامب بدأ متحمساً جدا لعقد اجتماع القمة، كما يشعر المستشارونَ بالقلق ِ من أن كيم قد يستفيد من هذا الحماس لتقديم وعود وضمانات يمكن كسرها بمرور الوقت.

ووفقًا لما قالته الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، فقد تفاجأ الرئيس وغضب من خلال دعم كوريا الشمالية من التأكيدات الأولية، حيث صرح كبير المفاوضين النوويين في بيونج يانج أن بلاده لن "تتخلص من قدراتها النووية مقابل المساعدات الاقتصادية."

ويقال إن ترامب اقترب من مساعديه يومي الخميس والجمعة، وسأل عما إذا كان من الحكمة عقد الاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي، وفي ليلة السبت وصل إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن ليعرف لماذا يبدو أن بيان بيونج يانج الأخير كان على خلاف التأكيدات الخاصة التي قدمها "مون" بعد القمة التاريخية بين الكوريتين في الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأمريكي قلقون بشكل متزايد من أن ترامب بدا متحمسا جدا لعقد اجتماع القمة. كما يشعر المستشارون بالقلق من أن كيم قد يستفيد من هذا الحماس لتقديم وعود وضمانات يمكن كسرها بمرور الوقت.

ووفقاً للمنفذ الإعلامي، فإن قرار "ترامب" بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي يُعرف أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قد زاد من المخاطر التي تواجه محادثات كوريا الشمالية.

واقترحت "نيويورك تايمز" "إذا برز أي شيء أقل مما حصل عليه الرئيس باراك أوباما، والذي يتضمن في إيران الشحنة المؤكدة من 97 في المئة من جميع المواد النووية خارج البلاد، سيكون من الصعب على السيد ترامب إقناع أي شخص آخر غير قاعدته بأن المفاوضات كانت ناجحة".

وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي لـ"ترامب"، جون بولتون، نصح الرئيس باستخدام القمة المقبلة لمطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي بالكامل قبل رفع العقوبات الاقتصادية.

وفي حين أن سول فضلت اتباع نهج أكثر ليونة، مبني على الثقة، قال "ترامب" إنه لن يتحول الآن إلى الموقف الذي أدى إلى فشل أسلافه الأربعة السابقين، مشيرًا إلى أن تنازلات بيونج يانج تؤدي إلى رفع تدريجي للقيود.

واستشهد "بولتون" مراراً بما يسمى بالنموذج الليبي لنزع السلاح النووي عندما قامت البلاد بتسليم جميع معداتها النووية، وتلقت وعوداً بالتكامل الاقتصادي مع الغرب. وتحدث عن اقتراح "بولتون"، حيث قال "ترامب" إنه إذا وافق كيم على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، فسوف يحصل على حماية قوية للغاية.

وقد تعرّض مؤتمر القمة الذي عُقد في 12 يونيو للخطر عندما بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في 11 مايو، تدريبات إقليمية على القتال الجوي استمرت أسبوعين، اعتبرتها بيونج يانج تهديداً لأمنها.

ورداً على المناورات، اتخذت كوريا الشمالية قرارًا بإلغاء المحادثات على المستوى الوزاري مع سول. وفي اليوم التالي، قالت بيونج يانج إنها قد تلغي القمة بين كيم وترامب إذا واصلت واشنطن سياستها العدائية المناهضة لبيونج يانج. بعد البيان، حولت الولايات المتحدة اثنين من قاذفات بي 52 من التحليق فوق شبه الجزيرة، في حين وافقت كوريا الجنوبية واليابان على الامتناع عن أي تصعيد محتمل.

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