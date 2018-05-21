بعد أولمبياد بيونغ تشانغ تغيير كبير في الرأي العام للمحافظين

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

أظهر استطلاع يشير إلى تغييرات أكثر لدى المحافظين من المتقدمين في نظرتهم في كوريا الشمالية بعد أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية التي شاركت فيها كوريا الشمالية.

ووفقا لما ذكرته جامعة سيئول الوطنية اليوم اعتمادا على ورقة قدمها استاذ قسم التعليم الرياضي بالجامعة في منتدى خاص بأولمبياد بيونغ تشانغ ، أن نسبة من عبر تطلعه بأن الاولمبياد ستساعد على تهيئة السلام بين الكوريتين ظهرت أعلى لدى المحافظين بعد الاولمبياد، بينما كانت النسبة ظهرت الاعلى لدى المتقدميين قبل الاولمبياد.

وقام الاستاذ كانغ باستطلاع على 479 شخص قبل وبعد الاولمبياد لمعرفة مدى تأثير مشاركة كوريا الشمالية في الاولمبياد، وهم من 52 من التقدميين و387 المحايدين و40 من المحافظين.

وفي السؤال حول مدى مساهمة الاولمبياد في السلام في شبه الجزيرة الكورية، أجاب التقدميون بـ4.63 نقطة من 7 نقاط قبل الفعالية و4.84 نقطة بعدها ، أي بزيادة 5% .

بينما كانت اجابة المحافظين في الاستطلاع الاول ظهرت 3.47% ، بينما ظهرت 5.17% بعد الاولمبياد، أي بزيادة 33%. ما يشير الى احداث التغييرات الكبيرة لدى انطباع المحافظين عن كوريا الشمالية بمناسبة مشاركة كوريا الشمالية في الاولمبياد.

وفي سؤال حول مدى مساهمة الاولمبياد في تهيئة جو التصالح بين الكوريتين ، أجاب المحافظون باجابات ايجابية أكثر، حيث أجاب المتقدمون بـ4.17 نقطة في الاستطلاع الاول و4.76 نقطة في الاسطلاع الثاني بزيادة 13%، بينما أجاب المحافظون بـ3.65 نقطة الى 5.02 نقطة بزيادة 28%.



وقال الاستاذ كيم " يظهر الاسطلاع أن الشعور العدائي تجاه كوريا الشمالية قللت لدى المحافظين من خلال مشاركة كوريا الشمالية في فعاليات رياضية، وظهرت تغييرات أكثر للدين لهم شعور عدائية أكثر تجاه كوريا الشمالية

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