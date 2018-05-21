الإعلام الكوري الجنوبي يتوجه إلى الصين لتغطية تفكيك النووي

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

غادر الفريق الإعلامي الكوري الجنوبي الذي سيقوم بتغطية إعلامية لإجراءات تفكيك المنشآت النبوية في بونغكي-ري في كوريا الشمالية متوجها إلى بكين التي تجاور كوريا الشمالية كملتقى للفرق الإعلامية من 5 دول.

وغادر 4 صحفيين كوريين جنوبيين البلاد عبر مطار كيمبيو الدولي في سيئول متجهين الى بكين ، رغم رفض كوريا الشمالية استلام قائمة الصحفيين الجنوبيين في الأسبوع الماضي ، ويخطط الصحفيون لتقديم طلب تأشيرة الدخول لكوريا الشمالية في سفارة كوريا الشمالية في بكين، للتوجه إلى كوريا الشمالية مع صحافيين آخرين من كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا.

وسيتوجه الصحفيون الأربعة الآخرون إلى الصين بعد ظهر اليوم أيضا ، ويشار إلى أن كوريا الشمالية سبق أن صرحت بأنها ستقوم بعملية تفكيك موقع التجارب النووية في بونغكي-ري عن طريق تفجير ممرات الموقع خلال الفترة من 23-25 من الشهر، وقالت ،إنها ستسمح للصحفيين من كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بحضور التفجير.

وكانت قد أعلنت الخارجية الكورية الشمالية اتخاذ إجراءات تقنية لتفكيك موقع الاختبارات النووية، مضيفة أن مراسم تفكيكه ستجري بين 23 و25 مايو بناءً على أحوال الطقس.

واشارت الى تفجيرٍ لأنفاق الاختبارات في بونغي-ري، وهي منشأة سرية محاذية للصين، ما يعطّل إمكان دخولها، فيما ستُزال كل منشآت المراقبة ومعاهد البحث، مع مغادرة الحراس والباحثين.

وذكرت الخارجية أنه سيسمح لصحافيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بإجراء تغطية من المكان لنقل عملية تفكيك الموقع في شكل شفاف، مبرّرة تحديد جنسيات الصحافيين الأجانب بصغر المساحة في موقع الاختبار الواقع في منطقة جبلية وعرة غير مأهولة.

وشددت على أن بيونغيانغ ستدعم الاتصالات والحوار مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي، لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم.



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