أنباء عن قتلى ومصابين بعد إطلاق نار جنوب فرنسا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وردت أنباء عن وقوع قتلى ومصابين إثر إطلاق ملثمين النار من بنادق كلاشنيكوف في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.

وأصيب شخص واحد على الأقل بعد أن فتح رجال النار على مجموعة من الشبان قرب منطقة ثقافية معروفة باسم "لوس بوسيرين"، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ووصلت ثلاث سيارات بها أفراد ملثمين إلى حي بوسرين في المدينة في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، حيث أطلقوا النار وتبادلت الشرطة إطلاق النار مع الجناة وأنشأ الضباط طوقًا.

ما زال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان قد تم إجراء أي اعتقالات، لكن الشرطة تحقق في الأمر.

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