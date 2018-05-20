ثورة بركان كيلاويا تضيء سماء هاواي

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة - (متابعات)

أعلنت السلطات فى ولاية هاواى الأمريكية تزايدَ تدفقِ الحمم البركانية من تصدعاتٍ أرضية جديدة محيطة بسفح ِبركان "كيلاويا"، وذلك بعد انفجارٍ محدود حدثَ فى قمة البركان.

وأصدرت هيئة المسحِ الجيولوجي الأميركية، السبت، لقطاتٍ جديدة تظهرُ الحممَ المتدفقة من الشقوق العملاقة في بركان كيلاويا بولاية هاواي.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها قبيل الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي في هاواي، تدفق قوي للحمم البركانية، باتجاه الجنوب الشرقي للجزيرة.

وذكر تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن معدل ثوران الحمم ارتفع، وأن التدفق "نشط للغاية"، ويتحرك بسرعة.

وأضاف التقرير أنه "من غير المعروف ما إذا كانت تدفق الحمم سيستمر في التقدم أو يتوقف"، لكنه أشار إلى أن الشقوق الأرضية لا يزال ممكنا في المنطقة.

وكان البركان بدأ ثورانه يوم الثالث من مايو. ودمر عشرات المباني، وصدرت أوامر بإجلاء الآلاف، خلال الأيام الماضية.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، على "تويتر" إن ثورانا مصحوبا بانفجار وقع فى بركان "كيلاويا" فى هاواى، الخميس مرسلا سحابة من الرماد بارتفاع آلاف الأمتار فى الجو، ومن المتوقع أن يقذف الانفجار الضخم الذى تسببت فيه الأبخرة كميات كبيرة من الرماد البركانى والدخان من فوهة كيلاويا فوق جزيرة هاواى الكبرى.

اقرأ أيضا:

بركان هاواي ينفث رمادا إلى ارتفاع 9 كيلومترات