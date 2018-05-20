إيران: الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق النووي لا يكفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبلغ وزيرُ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوضَ الاتحادِ الأوروبي للطاقة بأن الاتحادَ لا يفعلُ ما يكفي للحفاظ على مكتسباتِ إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ظريف قال للمفوض إن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي.

وإن مع انسحاب أمريكا زادت توقعات إيران من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق، وإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي.

ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالسعي للإبقاء على تجارة النفط الإيرانية والاستثمارات لكنهم أقروا بأن ذلك لن يكون سهلا.

وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران ”علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد“.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة عليها. لكن مع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة بدأت بعض الشركات الأجنبية بالفعل تلمح لنيتها الانسحاب من إيران.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله ”إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ (الاتفاق النووي)“.

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