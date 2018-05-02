قتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بالعاصمة البريطانية لندن

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، إن شخصا قتل وأصيب آخر، فى حادث إطلاق نار بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في جريمة قتل بعد العثور على رجل يعتقد أنه في الثلاثينات من عمره مصابا بجروح خطيرة خارج محطة مترو كوينزبري.

تأتي هذه الحادثة بينما اظهرت احصاءات رسمية نشرت الخميس الماضيأن مناطق في بريطانيا ولاسيما لندن تواجه تصاعد ظاهرة الطعن بالأسلحة البيضاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن عدد الجرائم المرتكبة بسكين أو آلة حادّة بشكل عام ارتفع 22 % في العام 2017 ليبلغ 39 ألفا و598.

وارتفعت أيضا حوادث إطلاق النار ولكن بنسبة 11 %، لتصل إلى ستة آلاف و604 في العام الماضي.

وقالت أليكسا برادلي المسؤولة في مكتب الإحصاء "لاحظنا ارتفاعا في أعمال العنف التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات دائمة، مثل الجرائم التي تستخدم فيها المسدسات أو السكاكين، وذلك في العامين الماضيين".

وإزاء هذه الظاهرة التي باتت تقلق البريطانيين، كشفت الحكومة في نيسان/ابريل الماضي خطّة جديدة لمكافحة الجريمة تستهدف العصابات خصوصا ، وتركّز على الوقاية من أعمال العنف الناجمة عن تناول مخدّرات، وتبلغ ميزانية هذه الخطة 40 مليون جنيه استرليني (أكثر من 45 مليون دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الحوادث تتركّز في لندن وفي مدن أخرى.

في إنكلترا وويلز، سجّلت في العام الماضي 653 جريمة قتل بارتفاع نسبته 9 % عن العام السابق، ولا يشمل هذا العدد ضحايا هجمات لندن ومانشستر.

في العاصمة وحدها، ارتفع عدد الاعتداءات بالسكاكين بنسبة 21,2 % خلال سنة، بين أول نيسان/ابريل 2017 وآخر آذار/مارس 2018، ليصل إلى 14 ألفا و680، بحسب ما جاء في بيان للشرطة

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