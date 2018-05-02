عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين شمال نيجيريا

أخبار الآن | موبي - نيجيريا (وكالات)

قتل اكثر من ستين شخصا جراء هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي شمال شرق نيجيريا، ونسب التفجيران إلى جماعة بوكو حرام غداة تعهد الرئيس الأميركي تعزيز الدعم لمحاربة الإرهابيين، التفجير الأول استهدف مسجداً في مدينة موبي شمال البلاد ، والثاني استهدف سوقاً وسط المدينة .



مشاهد دامية أمست عليها مدينة موبي شمال نيجيريا ، قتلى وجرحى يقدر عددهم بالعشرات بل تجاوز الستين ضحية .. تفجيران استهدفا الأبرياء والمدنيين .. فالبداية كانت غداة صلاة العصر في مسجد وسط المدينة حينما أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل حرم المسجد أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المصلين .. والآخر تفجير وسط المدينة خلف ما يزيد عن سبعة وثلاثين شخصاً .



بصمات جماعة بوكو حرام كانت ملتصقة بهذين الاعتداءين بحسب المتحدث باسم الشرطة في مدينة موبي النيجيرية ، وذلك غداة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعزيز الدعم لمحاربة الإرهاب والتطرف في نيجيريا خلال زيارة الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى واشنطن .



شهود عيان قالوا إن الخسائر البشرية لايمكن تصورها لشدة قساوتها ، فالأجسام البشرية باتت أشلاء في المدينة ، والمقبرة التابعة للمدينة جرى تجهيز القبور فيها ليتم دفن عشرات الضحايا .. من جهتها واشطنن تعهدت بتقديم طائرات لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين .





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