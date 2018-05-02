برلمان أرمينيا يجري تصويتاً لاختيار رئيس للوزراء في 8 مايو

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن البرلمان الأرميني أنه سيجري في الثامن من مايو/أيار عملية تصويت جديدة لانتخاب رئيس للوزراء لهذه الجمهورية السوفينية السابقة في القوقاز التي تشهد أزمة سياسية منذ أسبوعين.

ويأتي هذا التصريح غداة رفض البرلمان الأرميني التصويت لصالح زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، لمنصب رئيس الوزراء.

وتدفق عشرات آلاف المتظاهرين صباح الأربعاء إلى وسط العاصمة يريفان وشلوا العاصمة الأرمينية، للاحتجاج على رفض البرلمان أمس (الثلاثاء) انتخاب المعارض نيكول باشينيان رئيسا للوزراء.

وحث رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب أرمينيا الجمهوري" الحاكم، فاجرام باجداساريان، المواطنين المشاركين في حملة العصيان المدني التي دعا إليها زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، إلى العودة إلى المسار القانوني وإخلاء المرافق التي احتجزها المحتجون، وبينها الأوتوستراد المؤدي إلى مطار "زفارتنوتس" الدولي في العاصمة يريفان والمطار نفسه، والسكك الحديدية والمترو، إضافة إلى الطرق بالعاصمة وأنحاء البلاد.

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