قتلى في حادث إطلاق نار في ألمانيا

أخبار الآن | ساربروكن - المانيا (وكالات)



قتل شخصان في إطلاق نار في مدينة بغرب المانيا وفق ما أفادت وسائل إعلام ألمانية , مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من اعتقال المنفذ.

وقالت تقارير إعلامية إن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مدينة ساربروكن بجنوب غرب البلاد.



وذكرت صحيفة "ساربروكر تسايتونغ" أن الشرطة لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان في فيشينغن جنوب شرق المدينة.

ولم تتبين بعد خلفيات الحادث، فيما لم تصدر الشرطة، أي تفاصيل حول العملية.



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