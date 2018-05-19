فوضى السلاح .. أبرز المذابح بالمدارس الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات (غرفة الأخبار )

حصد إطلاق ُ نار جماعي في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية أرواح 10 طلبة ، في أحدث مأساة تشهدها مؤسسات الولايات المتحدة التعليمية.

وتقول السلطات إن مُرتكِب الهجوم تلميذ ٌ في المدرسة في سيناريو يُشبه العشرات من جرائم القتل الجماعية، التي شهدتها الولايات المتحدة سابقا.

ويؤكد منتقدو حيازة السلاح في الولايات المتحدة أنه مالم تـَضع السلطات القيود بشأن حيازة البنادق ، فإن مآسي القتل الجماعي قد تتكرر، فيما يقول مدافعون عن حيازة السلاح إن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ،

وفيما يلي أبرز عمليات إطلاق النار، التي وقعت في المدارس والجامعات الأميركية في السنوات الأخيرة:

مجزرة الثانوية بفلوريدا

وَقعت المجزرة يوم 14 من شهر شباط فبراير من العام الجاري 2018، بمدرسة مارغوري ستو نمان دوغ لاس الثانوية شمالي مدينة ميامي ، على يد طالب سابق يبلغ من العمر 19 عاما. وراح ضحية المجزرة 17 شخصا و 12 جريحا غالبيتهم من الطلبة، وألقـَت السلطات القبض لاحقا على المسلح.

مذبحة مبنى العلوم

قـُتل 10 طلبة، في الأول من شهر تشرين الاول أكتوبر من عام 2015، من جراء إطلاق نار في مبنى العلوم بكلية أومبكوا الجامعية في ولاية أوريغون . منفذ الهجوم قـُتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة ، وقالت تقارير حينها إنه كان معجبا بشخص قـَتل نفسه على الهواء مباشرة.

في 23 من شهر اايار مايو من عام 2014، قـَتل أميركي من أصل بريطاني 6 أشخاص بينهم 3 رجال طعنا حتى الموت، وأطلـَق الرصاص على طالبات أمام جامعة كاليفورنيا وقـَتل اثنتين منهن وأصاب 14 أخريات بجروح .

مذبحة مدرسة ساندي هوك

وَقعت مذبحة صباح 14 ديسمبر 2012 وراح ضحيتها 22 شخصا، عندما فتح طالب في العشرين من عمره الرصاص في مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت، وانتحر مرتكب الجريمة بإطلاق الرصاص على نفسه بالمكان.

مجزرة جامعة فيرجينيا

فـَتح طالب في الحرم الجامعي النار يوم 16 من شهر نيسان أبريل من عام 2007، ما أدى إلى قتل 33 شخصا كلهم من الطلبة والمدرسين . وقالت السلطات إن منفذ الهجوم طالب أميركي من أصل كوري جنوبي يبلغ من العمر (23 عاما) وانتحر بعد ارتكاب المجرزة، وتحدثت تقارير عن معاناته من اضطرابات نفسية.

مأساة مدرسة كولومباين

وفي ال 20 من شهر نيسان أبريل من عام 1999، هاجم طالبان مدرس كولومباين الثانوية في ولاية كولورادو ، حيث قـَتلا 12 طالبا ومُدرسا وزرعا قنابل في محيط المدرسة. وتبادلا إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يَقتلا نفسيهما.

اقرأ أيضا:

بيونغ يانغ مستمرة بتفكيك موقع التجارب النووية