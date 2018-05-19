الرحلة الأخيرة.. أبرز حوادث الطيران خلال 2018

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وَقعت عدد من حوادث الطيران منذ بداية عام 2018 الجاري مخلفة عشرات الضحايا، آخرها تحطم طائرة بوينغ من طراز 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا في كوبا.

وأعلن التلفزيون الرسمي الكوبي أن طائرة تابعة لشركة "كوبانا دي إفياثيون" تقل 104 ركاب تحطمت، الجمعة، بعيد إقلاعها من مطار هافانا.

وفيما يلي أبرز حوادث الطائرات منذ مطلع عام 2018:

طائرة ساراتوف المميتة في الحادي عشر من شهر شباط فبراير الماضي ، تحطمت طائرة روسية تابعة لشركة "سارا توف" بعد مدة قصيرة من إقلاعها، ولقي 71 راكبا مصرعهم جراء الحادثة.

وفي السادس من شهر اذار مارس الماضي ، قـُتل 39 شخصا جراء تحطم طائرة نقل روسية قرب قاعدة حميميم العسكرية شمال غربي سوريا قبل هبوطها.

ويوم ال 11 من شهر اذار مارس الماضي ايضا ، لقي 11 شخصا حتفهم في إيران، جراء تحطم طائرة تركيةٍ خاصة كانت في طريقها من الشارقة إلى إسطنبول.

وفي أسوأ حادثة طيران وَقعت منذ بداية هذه السنة، تحطمت طائرة عسكرية جزائرية على الطريق الرابط بين بوفاريم والبليدة ، يوم ال 11 من شهر نيسان أبريل الماضي ، ما أدى إلى قتل 257 شخصا.



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