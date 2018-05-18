8 قتلى على الأقل في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة في تكساس

أخبار الآن | تكساس - الولايات المتحدة ( أ ف ب)

افادت وسائل إعلام امريكية عن ارتفاع عدد القتلى جراء إطلاق نار وقع في مدرسة بولاية تكساس الى ثمانية قتلى وعشرات الجرحى

وكانت مصادر أمنية تحدثت عن أن الحادث ما زال جاريا لكن سلطات الولاية الامريكية تسيطر على الوضع، موضحة أنه تأكد سقوط عدد من القتلى و جرحى

أعلنت إدارة التعليم فى منطقة سانتا فى بولاية تكساس الأمريكية أن عددا من الأشخاص جرحوا خلال إطلاق نار وقع صباح الجمعة فى إحدى المدارس الثانوية فى المنطقة، لكن السلطات "تسيطر" على الوضع.

وقال المصدر نفسه على صفحته على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى إن "حادثا وقع صباح اليوم (الجمعة) فى مدرسة ثانوية تورط فيه مطلق نار".

وأضاف أن "الحادث ما زال جاريا لكن السلطات تسيطر على الوضع"، موضحا أنه "تأكد سقوط جرحى".

وذكر مسؤول الأمن فى منطقة سانتا أنها مدرسة "سانتا فى هاى سكول".

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