الجاسوس الروسي السابق سكريبال يغادر مستشفى في بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت السلطات الصحية في إنغلترا، أن سيرغي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في بريطانيا في مارس، غادر المستشفى.

وعثر على سكريبال فاقدا للوعي على مقعد في 4 مارس في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا، مع ابنته التي خرجت من المستشفى الشهر الماضي.



وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى، كارا تشارلز باركس، في بيان: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى".

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب، وطردت حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

ونفت موسكو ضلوعها في الهجوم، وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.

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