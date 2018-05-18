البنتاغون ينشر فيديو الكمين الذي تعرض له الجنود الأمريكيون

أخبار الآن | تونغو تونغو - النيجر (رويترز)

في جانب يظهر و يؤكد وحشية تنظيم داعش و المتشددين في النيجر و يعكس جانبا من المعارك الشرسة التي جرت تقريبا قبل عام، افرج البنتاغون عن الفيديو الذي أظهر الكمين الذي نصبه افراد داعش للجنود الامريكيين.

الفيديو الذي نشرته وكالة رويترز يظهر افراد داعش يبتعدون عن مكان الكمين الذي نتج عنه قتل ٤ جنود امريكيين.



الجنود الذين كانوا ضمن دورية استطلاع تعرضوا لهجوم من قبل حوالى مئة مقاتل ينتمون إلى تنظيم داعش مجهزين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

تقرير صادر عن البنتاغون اشار الى ان المواجهة كانت "غير عادية" لأن القوات الأميركية "لم تكن متعودة على المواجهة وجها لوجه مع نحو مئة من المقاتلين المتطرفين".



وقال الجنرال توماس وولدهاوسر، قائد القيادة الأفريقية (أفروكوم)، في مؤتمر صحافي تحدث فيه عن التقرير: «لم تر تلك القوة (الأميركية) شيئا بهذا الحجم، من ناحية العدد، والتنقل، والتدريب. كانت مفاجأة تكتيكية كاملة».

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الاشتباك «كان واحدا من أكثر العمليات العسكرية دموية للقوات الأميركية في أفريقيا منذ معركة مقديشو عام 1993». هذه إشارة إلى «سقوط طائرة هوك السوداء»، الذي تحول إلى فيلم سينمائي.

في ذلك الوقت، اشتبكت القوات الأميركية مع مقاتلين تابعين للرئيس الصومالي محمد سياد بري. وبعد معركة سقطت خلالها طائرة «سكاي هوك» أميركية، قتل 20 جنديا أميركيا، بعضهم سحلهم المقاتلون الصوماليون.

وقتل 200 صومالي تقريبا، حسب تقرير أصدرته لجنة الصليب الأحمر الدولية في ذلك الوقت».

وأشار التقرير إلى أن 11 جنديا كانوا في معية جونسون. بالإضافة إلى 20 جنديا من النيجر. ثم تعرضوا لكمين في طريقهم للخروج من اجتماع مع زعماء محليين في قرية تونغو تونغو.

كانوا يعرفون أن مقاتلين تابعين لداعش موجودون في المنطقة. لكن لم تكن القوات الأميركية متعودة على المواجهة المباشر معهم، ناهيك عن مجموعة منظمة تضم نحو 100 مقاتل.

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