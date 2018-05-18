إفشال محاولة اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة سامة بفرنسا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالرازق الطيب)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم إحباط هجوم إرهابي واعتقال شقيقين خططا لتنفيذه. و قال وزير الداخلية جيرار كولومب ان هناك شابان من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة.

بعد اقل من اسبوع على حادثة طعن ارهابية اودت بحياة شخص و جرح ما لا يقل عن ثمانية و مقتل منفذ العملية اطل شبح الارهاب مرة اخرى بفرنسا بعد تعرض منطقة كركاسون جنوب فرنسا، لهجومين حيث تم إطلاق رصاص على دورية للشرطة تزامنا مع احتجاز احد افراد تنظيم داعش رهائن داخل متجر ببلدة تريب.

وبعد الحادثتين بقليل اعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، الجمعة، أنه قد تم إفشال محاولة اعتداء جديدة في فرنسا وتوقيف شقيقين من أصل مصري.

وصرح كولومب ان هناك شابان من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة.

وذكرت مصادر إعلامية فرنسية،أن السلطات المحلية أفرجت عن أحد الرجلين المصريين المعتقلين في ‫فرنسا بعد الاشتباه في تحضيرهما لهجوم إرهابي.

وأضافت المصادر أن الرجل الآخر، وهو رهن الاعتقال،حيث أكد تلقيه أوامر بتصنيع ‫قنبلة.

وقبل أسبوع، قام فرنسي مولود في الشيشان بمهاجمة أشخاص بسكين في وسط باريس فقتل شخصا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص، وأظهر الهجوم مجددا الصعوبة التي تواجهها أجهزة المخابرات الأوروبية في تعقب من يشتبه في كونهم متطرفين.

و كان قد كشف النائب العام في باريس فرانسوا مولينس قبل أيام، أنه تم تحديد أكثر من 400 متبرع لمنظمات إرهابية في فرنسا، خلال عامين، وذلك عبر تمويلات صغيرة لكن حجمها كبير، ما يعزز المخاوف بشأن استغلال التنظيمات الإرهابية لمنصات التمويل الرقمية والعملة الافتراضية لتجاوز الرقابة المفروضة على التحويلات المالية.

وفرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات، التي شنها تنظيم داعش أو كان مصدر إلهام لمنفذيها وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلا منذ 2015.

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