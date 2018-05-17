واشنطن تدرج داعش بالصحراء الكبرى على لائحتها للإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات (وكالات)

أدرجت واشنطن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي تبنى هجوما دموياً ضد جنود أمريكيين في النيجر، على لائحتها السوداء "للمنظمات الإرهابية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن زعيم التنظيم المتمركز على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، عدنان أبو وليد الصحراوي، قد صنفته واشنطن أيضاً إرهابياً عالمياً.

وتبنى التنظيم الذي شكّله منشقون على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اعتداءات عدة، بينها اعتداء 4 أكتوبر 2017 ضد دورية مشتركة أمريكية نيجيرية في منطقة تونغو تونغة في النيجر قُتل فيه 4 جنود أمريكيين، و5 جنود نيجريين، حسب بيان الخارجية.

وعلاوة على الانتصارات العسكرية التي تحققت ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، أدرجت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فروعاً أخرى عدة للتنظيم على لائحتها السوداء بما في ذلك فروعه في غرب أفريقيا، والفلبين، والصومال.

وتشكل هذه الإدراجات جزءاً من خطة شاملة أوسع لهزيمة داعش والتي حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع أعضاء التحالف الدولي. يقوم هذا الجهد على مستوى الحكومة بتدمير داعش في معقله، ويعيق قدرته على تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويجمّد موارده المالية، ويواجه الإعلام المضلل الذي ينشره عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في العراق وسوريا ليتمكن النازحين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

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