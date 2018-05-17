مصرع 4 أشخاص فى عواصف رعدية بشمال شرقي أمريكا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 4 أشخاص جراء عواصف رعدية اجتاحت شمال شرقي البلاد منذ الثلاثاء الماضي .

وأوضحت السلطات أن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 200 ألف مبنى ومنزل وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وتسببت فى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفى ولاية هاواي الأمريكية، ألغت السلطات الإجراءات الاحترازية من تساقط الرماد البركاني وتلوث الهواء مع انحسار الرماد المنبعث من قمة بركان كيلاوى فى الجزيرة.

وأشارت السلطات إلى أن انحسار كميات الرماد البركانى تؤكد تراجع خطر ثورة البركان فى فترة القريبة، داعية السكان إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بحذر.

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