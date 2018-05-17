سول تدعو بيونغ يانغ تقديم تنازلات كبيرة قبل قمة كيم وترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

طلبت واشنطن من كوريا الشمالية شحن عدد من الرؤوس النووية وصواريخ باليستية عبر البحار خلال 6 أشهر.

وتأتي تلك المطالبة في إطار الضمانات التي تسعى واشنطن منحها لبيونغ يانغ في حالة موافقتها على نزع السلاح النووي بالكامل.

قبل أسابيع على القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كثر الجدل حول الضمانات والتنازلات التي ستقدمها بيونغ يانغ لعقد قمة السلام المنتظرة.

صحيفة يابانية أفادت أن واشنطن طالبت بيونغ يانغ سحب جزءا من رؤوسها النووية والمواد المشعة والصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى خارج البلاد في غضون 6 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على ما يبدو أثناء لقائهما هذا الشهر، إن واشنطن ربما ترفع بيونغ يانغ من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية، الأمر الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ، وخاصة من كوريا الجنوبية و الصين.

الجارة الجنوبية بدورها قالت إن انتهاج بيونغ يانغ أسلوبا تدريجيا في ملف نزع سلاحها النووي لن يكون مقبولا للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وإن على الزعيم الكوري الشمالي تقديم تنازلات كبيرة خلال القمة التاريخية المرتقبة مع الرئيس الأمريكي.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الكوري الجنوبي، أنه شهد علامات تظهر أن بيونغ يانغ تجري عملا تحضيريا لتتمكن من تنفيذ خططها لإغلاق موقع للتجارب النووية كانت قد تعهدت كوريا الشمالية بتفكيكه في وقت سابق، إلا أن مراقبون يرون أن الهدف من التحضيرات هو وضع كاميرات لتصوير إغلاق البوابة الغربية فقط، وليست هناك أدلة على إغلاق مداخل الأنفاق في الموقع بشكل دائم.

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