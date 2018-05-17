بيونغ يانغ لن تعقد محادثات مع الجنوب حتى حل القضايا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية لن تعقد محادثات مع كوريا الجنوبية، ما لم يتم حل القضايا التي أدت إلى تعليق اجتماعٍ رفيع المستوى هذا الأسبوع.

وندد ري سون جون رئيس لجنة الوحدة السلمية في كوريا الشمالية بتدريبات ماكس ثاندر الجوية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكانت قد هددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما هددت أيضا بإلغاء محادثات رفيعة مع سيؤول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".

وتابعت أنّ "هناك حدودا لحجم النوايا الحسنة والفرص التي بوسعنا تقديمها".

وأضافت أنّ المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة استفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.

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