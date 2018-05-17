المستهدفون من العقوبات الأمريكية لدعمهم فيلق القدس

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لقد تم تصنيف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مرتين في الماضي: عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠١٧، ولكن التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع هي للأشخاص الذين يعملون نيابة عن فيلق القدس أو يقومون بمساعدته.

من هي الشخصيات التي استهدفتها العقوبات الأمريكية الجديدة:

مسعود نيكبخت، سعيد نجف بور، محمد حسن خدائى

تم تصنيف كل من مسعود نيكبخت وسعيد نجف بور ومحمد حسن خدائى للعمل لصالح أو نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. نيكبخت، المسؤول في فيلق القدس كان يعمل مع مقداد أميني، مبدل العملة الذي تم تصنيفه هذا الأسبوع للقيام بأنشطة مالية لصالح أو نيابة عن فيلق القدس. سعيد نجف بور هو المدير العام لشركة "جهان ارس كيش"، وهي شركة وهمية تابعة لفيلق القدس تم تصنيفها أيضا هذا الأسبوع.

خدائي كان شريكا مع محمد رضا خدمتى، وهو مبدل عملات آخر تم تصنيفه أيضا هذا الأسبوع لإنشاء شركات وهمية تعمل لصالح فيلق القدس، وقد عمل مع سعيد نجف بور ومساعده مقداد اميني للقيام بأنشطة مالية نيابة عن فيلق القدس؛ محمد حسن خدائى هو أيضاً مسؤول في "جهان ارس كيش" الشركة الوهمية التابعة لفيلق القدس.

محمد رضا خدمتى، مقداد اميني، فؤاد صالحى

لقد تم تصنيف محمد رضا خدمتى ومقداد اميني لمساعدتهم فيلق القدس، أما فؤاد صالحى فقد صنف لمساعدته فيلق القدس ومحمد رضا خدمتى. الميسرين الماليين لفيلق القدس محمد رضا خدمتى إلى جانب مقداد اميني وفؤاد صالحى قاموا بنقل الأموال النقدية من إيران إلى الخليج العربي، وتحويلها إلى عملات ورقية بالدولار الأمريكي بمساعدة محلات صرف العملات، بما فيهم محلات راشد للصرافة، والتي تم تصنيفها أيضا هذا الأسبوع.

خدمتى، المدير العام لمحلات راشد للصرافة عمل مع فيلق القدس على تزوير الوثائق والمستندات لإخفاء أنشطتهم المالية الغير مشروعة عن السلطات الخليجية. أما بالنسبة لمقداد اميني، فهو أيضاً مسؤول في الشركة الوهمية التابعة لفيلق القدس "جهان ارس كيش" والتي تم تصنيفها هذا الأسبوع.

صالحى قام بمساعدة خدمتى في تبديل العملات، حيث قام بنقل كميات كبيرة من العملات إلى الخليج العربي وقام بتبديلها لصالح فيلق القدس.

جهان ارس كيش، محلات راشد للصرافة، وشركة تضاملى خدمتى وشركائه:

لقد تم تصنيف شركة "جهان ارس كيش" لمساعدتها فيلق القدس، حيث أنها متورطة مع شركة وهمية أخرى تابعة أيضاً لفيلق القدس بنقل وتحويل الأموال، وشاركت في استرداد عائدات النفط من الحسابات المصرفية الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الإيراني لنشاطات فيلق القدس.

ولقد تم تصنيف محلات راشد للصرافة لكونها مملوكة من قبل محمد رضا خدمتى، حيث أنه كان يتم استخدامها لتحويل العملات من أجل فيلق القدس.

ولقد تم تصنيف شركة "تضاملى خدمتى وشركائه" لكونها مملوكة من قبل محمد رضا خدمتى و محمد حسن خدائى.

ماذا يحدث للأشخاص والكيانات المصنفة؟

* لا يمكن للأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.

* المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها يمكن أن تخضع للعقوبات، بما في ذلك فقدان القدرة على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي ، وإغلاق ممتلكاتها ومصالحها في الولايات المتحدة.

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