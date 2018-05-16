واشنطن: تحديد شركات كورية شمالية تدعم سوريا بالسلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تأكيد بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الكيماوي يعيد الى الواجهة دور الشركات التي مدت النظام في سوريا المتهم الرئيسي بشن هذه الهجمات الكيماوية بالاسلحة.

شركات تحدثت عنها وزارة الخزانة الامريكية و سبق و فرضت عليها عقوبات لكن اللافت في الامر انها شركات كورية شمالية.

- وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن تعيين جهات كورية شمالية بموجب أمر تنفيذي تدعم برنامج أسلحة دمار شامل في سوريا.

- الأمر التنفيذي يهدف إلى تجميد أصول أسلحة الدمار الشامل وبالتالي عزل الجهات عن الأنظمة المالية والتجارية الأمريكية.

- الأمر التنفيذي يوجه باستهداف الشركات التي تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتعاملون بتهريب كوريا الشمالية للأسلحة .

- الأمر التنفيذي نص على منع المشاركة في الأنشطة غير المشروعة كغسل الأموال ، وتزوير السلع والعملات.

- تعيين جهات كورية شمالية متورطة بدعم الأسلحة في سوريا وهو متوافق مع التدابير المطلوبة في قرار مجلس الأمن .

- شركة TEASONG وهي شركة كورية شمالية عملت نيابة عن شركة KOMID للتعدين والمتورطة بتوريد الأسلحة إلى سوريا .

- شركة Heungjin التجارية متورطة أيضاً بتوريد السلع ذات الصلة بالصواريخ إلى مجموعة " شهيد همت " الإيرانية ، بعد فرض عقوبات أمريكية عليها عقب تجربة صاروخية .

- شركة KOMID وهي شركة تعد الاكبر على مستوى توريد الأسلحة في بيونغ يانغ وتعد المصدر الرئيس للقذائف والأسلحة ولها مكاتب عدة منتشرة حول العالم .

- تم معاقبة شركة KOMID من قبل الولايات المتحدة بعد صدور قرار مجلس الامن لتكون الشركة خاضعة لأحكام تجميد الأصول .

- فرض تدابير على الشركات لنقل أو اقتناء إيران أو سوريا أو كوريا الشمالية لمعدات يتم التحكم فيها تحت لوائح مراقبة التصدير متعددة الأطراف.

- فرض عقوبات على تقديم مساهمة ملموسة في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة الصواريخ البالستية.

- فرض عقوبات على اللجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الشمالية وهي الدائرة المسؤولة عن صناعة الذخائر لبرنامج الصواريخ الباليستية .

- فرض عقوبات على الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية والمسؤولة عن البحث والتطوير في أنظمة الأسلحة بكوريا الشمالية ، وتعتمد الاكاديمية على شركة TANGUN في توريد الأسلحة والصواريخ .

- المكتب العام للطاقة الذرية هو المسؤول عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي يشمل مركز يونغبيون للبحوث النووية ومفاعل بحوث إنتاج البلوتونيوم ، وكذلك شركة Namchongang التجارية حيث تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة عام 2009 للإشراف على جميع العمليات من تصنيع وتوريد لهذه المراكز الثلاث المختصة بالبحوث النووية .

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