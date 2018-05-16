غارات أمريكية وأفغانية لإخراج طالبان من ولاية فراه

أخبار الآن| هرات - افغانستان - (ا ف ب)



قصفت مقاتلات أمريكية وافغانية يوم الثلاثاء مواقع لجماعة طالبان في مدينة فراه في غرب افغانستان بعدما شنت طالبان هجوما للسيطرة على عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته وسط حالة ذعر بين السكان الذين هرعوا لايجاد ملاذ آمن في ظل الانفجارات وإطلاق النار.

قصفت مقاتلات أمريكية وافغانية الثلاثاء مواقع لجماعة طالبان في مدينة فراه في غرب افغانستان بعدما شنت طالبان هجوما للسيطرة على عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته وسط حالة ذعر بين السكان الذين هرعوا لايجاد ملاذ آمن في ظل الانفجارات وإطلاق النار، والعملية هي الاولى التي تستهدف خلالها طالبان مدينة على نطاق واسع منذ أطلقت الحركة نهاية نيسان/ابريل هجوم الربيع.



واستولى المتمردون خلال الهجوم الذي بدأ نحو منتصف الليل على منطقة وجزء من منطقة اخرى، وفق ما أفادت عضو المجلس الاقليمي جميلة آمني لفرانس برس، وقالت آمني لوكالة فرانس برس في وقت سابق الثلاثاء ان "معارك عنيفة تتواصل داخل المدينة وبدأت طائرات لتوها قصف مواقع طالبان".



وأعلنت قوة "الدعم الحازم" لحلف شمال الاطلسي في افغانستان من كابول عبر "تويتر" أن الجيش الافغاني ينفذ "عملية هجومية" بدعم من القوة الجوية الأمريكية بما في ذلك مقاتلات من طراز "ايه-10 ثاندربولت".

وذكر المتحدث باسم وزارة داخلية كابول نجيب دانش أن القوات الجوية الافغانية تشارك كذلك في القتال مؤكدا أن المتمردين "سيفشلون".



وأفاد مسؤولون افغان أنه تم إرسال قوات شرطة خاصة من قندهار وعناصر "كوماندوس" من هرات إلى الولاية المحاذية لايران، وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمنيش بأن "عشرات من المسلحين واربعة من الأمن الافغاني قتلوا" حتى الآن، وقال المسؤول القبلي ستار الحسيني ان "الوضع بالغ السوء"، واضاف ان "المعارك العنيفة تتواصل وطالبان باتت داخل المدينة لكنها لم تسيطر بعد على مقري الشرطة والاستخبارات الافغانية". لكنه لفت الى ان "قوات الاستخبارات الافغانية تخوض من مقرها مواجهات عنيفة مع طالبان".



وأكد أحد اعضاء المجلس المحلي للولاية يدعى داد الله قاني تصريحات الحسيني فيما سمع مراسل فرانس برس دوي إطلاق النار والانفجارات اثناء حديثه معه، وأورد حاكم ولاية فراه عبد البصير سلنجي ان بعض المتمردين تحصنوا في منازل، ما يمنع القوات الافغانية من استخدام السلاح الثقيل، متداركا "لكننا نستعيد رغم ذلك المواقع واحدا تلو آخر".



وما زالت قوات الامن الافغانية تسيطر على المدينة، بحسب المتحدث باسم بعثة حلف الاطلسي في أفغانستان، وقال اللفتنانت كولونيل مارتن ادونل إن "طائرة هجومية من طراز ايه 29 وطائرات هليكوبتر افغانية شنت العديد من الهجمات، كما قامت طائرة امريكية دون طيار بعملية قصف، وقتل عشرات من عناصر طالبان".

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