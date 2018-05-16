عواصف تضرب شمال شرق أمريكا وتعطل النقل وتقطع الكهرباء

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

ضربت عواصف قوية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، مما عطل حركة النقل وسبب انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع في منطقة يقطنها عشرات الملايين من الناس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عواصف رعدية شديدة في المنطقة من ولاية ماريلاند وحتى نيوهامبشير، وقالت إن هناك ما يقرب من 50 بلاغا عن تساقط البرد في ولايات من بينها أوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وكونيتيكت.

وأضافت الهيئة أنه تم رصد إعصار في سوليفان في شمال نيويورك، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

ووضعت مناطق في كونيتيكت تحت تحذير من حدوث إعصار ليل أمس.

وقال موقع باور أوتيج الذي يتتبع خدمة الكهرباء إن ما يقرب من 600 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وفرجينيا كانوا بدون كهرباء حتى قرب مساء الأمس.

وقالت محطة القطارات المركزية في نيويورك من خلال حسابها على تويتر إنه جرى وقف خطوط للقطارات بسبب العواصف.

وأفاد موقع فلايت أوير دوت كوم الذي يتابع خدمات الطيران أن ما يقرب من 400 رحلة جوية في مطارات تخدم منطقة نيويورك ألغيت بحلول الساعة السادسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22.00 بتوقيت غرينتش).

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