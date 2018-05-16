الخارجية الأمريكية: لم نتلق بلاغ بتأجيل قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت الإدارة الأمريكية أنها مستمرة في التحضير للقمة المرتقبة ين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ولم تـُبلغ بأي تغيير في موقف بيونغ يانغ.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت أن واشنطن ستستمر بالتخطيط لقاء ترامب وكيم , مشيرة إلى أنها لم تتلق أي بلاغ بتغيير موقف كوريا الشمالية.

وفي عودة مفاجئة الى خطابها التقليدي بعد أشهر من تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة الكورية هددت بيونغ يانغ بإلغاء القمة المرتقبة إذا ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي.

وقال نائب وزير الخارجية كيم كي غوان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية "إذا ما حاولت الولايات المتحدة التضييق علينا وإرغامنا على التخلي عن السلاح النووي من جانب واحد، فلن نبقى مهتمين بحوار من هذا النوع".

كما الغت كوريا الشمالية لقاء رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية احتجاجا على المناورات العسكرية السنوية التي تجريها سيول وواشنطن، معتبرة انها "استفزاز".

من جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز أن واشنطن لا تزال تأمل بانعقاد القمة , وقالت لشبكة فوكس نيوز الأمريكية "لا يزال لدينا أمل بان اللقاء سيعقد ونواصل التحرك في هذا الاتجاه، لكن في الوقت نفسه نحن مدركون ان المفاوضات قد تكون صعبة".

واضافت "الرئيس ترامب جاهز في حال إنعقاد الاجتماع. وإذا لم يتم ذلك فسنواصل ممارسة حملة الضغوط القصوى التي نطبقها".

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