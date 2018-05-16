آراس حبيب يعلق بشأن وضعه على القائمة السوداء في امريكا

أخبار الآن | اربيل - العراق - (وكالات)

رد الأمين العام للمؤتمر الوطني آراس حبيب كريم على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، التي وضعته على القائمة السوداء.

وأدرجت الولايات المتحدة علي ترزالي مساعد مدير الإدارة الدولية بالبنك المركزي الإيراني وآراس حبيب رئيس مصرف البلاد الإسلامي ضمن القائمة السوداء.

وبحسب بيان صادر من وزارة الخزانة الامريكية، فإن اراس حبيب وبصفته رئيسا لمصرف البلاد الاسلامي قام "باستغلال النظام المصرفي العراقي لتمرير الاموال الى فيلق القدس كما وقام برفد اعمال ارهابية لفيلق القدس".

وقال كريم في بيان يوم الثلاثاء إن "بعض الأطراف بدأت تثير قضايا هنا وقضايا هناك بعد أن اتضح حصولنا على مقعد برلماني مستحق".

واضاف "وفي الوقت الذي نستغرب فيه توقيت البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ولاسيما قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، فإننا نؤكد امتلاكنا الأدلة القاطعة كافة التي تدحض هذه الافتراءات الخاصة بِنَا شخصيا وبمصرف البلاد الإسلامي".

وأكد كريم أن "هذه الاتهامات باطلة، وغير موفقة، ولا أساس لها من الصحة"

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وآراس حبيب كردي فيلي عراقي، وهو ابن حبيب كريم الذي كان واحدا من القيادات البارزة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأفاد بيان الخزانة الامريكية بأن البنك المركزي الايراني حول سرا ملايين الدولارات نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال مصرف البلاد "لتعزيز أجندة حزب الله التي تتسم بالعنف والتطرف".

وتصنف الولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية.

وقال وزير الخزانة الامريكية ستيفن منوتشين "من الأمور المروعة ولكن غير المفاجئة تآمر أرفع مسوؤل مصرفي إيراني مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتسهيل تمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله، وذلك يقوض أي مصداقية قد يدعيها في حماية نزاهة هذه المؤسسة كمحافظ لبنك مركزي".

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث في بروكسل العقوبات على محافظ البنك المركزي بأنها غير قانونية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات قالت إنهم حولوا ملايين الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني .

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